Historia rzymskiego cudu sięga IV wieku i wiąże się ze związkiem Jana i jego żony - ludzi zamożnych, ale bezdzietnych, którzy postanowili ofiarować cały swój majątek Maryi. Nie wiedzieli jednak, jak najlepiej to zrobić, więc zanosili do Matki Bożej modlitwę o wskazanie drogi.

I rzeczywiście - rankiem 5 sierpnia rzymskie upały nie przeszkodziły, by wskazane wzgórze pokryła cienka warstwa śniegu. To zjawisko natychmiast uznano za nadprzyrodzone. Ówczesny papież Liberiusz, poinformowany o cudzie, udał się na miejsce i nakreślił w śniegu plan przyszłego kościoła. Jan sfinansował jego budowę. Tak powstała bazylika Santa Maria Maggiore - jedna z najważniejszych świątyń maryjnych na świecie.

Ten tytuł Maryi pochodzi wprost z historii o śniegu , który miał być znakiem od Niej. Ale nie chodzi tylko o pogodową anomalię - śnieg symbolizuje coś więcej: czystość, świeżość, coś, co przychodzi nieoczekiwanie i zmienia perspektywę.

5 sierpnia. Jak dziś wygląda to święto?

Dziś, co roku 5 sierpnia, w bazylice Santa Maria Maggiore odbywa się szczególna uroczystość. W czasie mszy świętej z kopuły świątyni opadają białe płatki - symboliczny śnieg, który przypomina o wydarzeniu sprzed tysięcy lat. To gest, który łączy tradycję z konkretną, fizyczną pamiątką tamtej nocy.

Nie jest to święto nakazane, co oznacza, że nie nie trzeba iść do kościoła, ale można się na chwilę zatrzymać. Może właśnie w środku wakacyjnego rozgardiaszu warto sobie przypomnieć, że nie wszystko da się przewidzieć i zaplanować, a czasem najważniejsze rzeczy przychodzą niepozornie.