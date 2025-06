Wakacje to moment wytchnienia po miesiącach wypełnionych nauką, pracą, obowiązkami i rutyną. Dla uczniów - to czas wolny od szkoły. Dla dorosłych - okres urlopów, wyjazdów, grillów i spotkań z przyjaciółmi. Ale właśnie wtedy pojawia się pytanie, które dla wielu osób wierzących brzmi: czy w wakacje trzeba chodzić do kościoła? Czy czas wolny to także wolność od praktyk religijnych?