- To nie ona. To nie jest Dziewica z Sewilli . To smutne. Moje serce zaraz eksploduje - żalił się jeden z protestujących w rozmowie z gazetą "ABC".

- Nie wiem, co się z nią stało, ale to nie jest moja Dziewica - przekonywała jedna z osób biorących udział w demonstracji, na którą powołuje się serwis El Espanol.

Dziewica Nadziei z Macareny to jeden z najsłynniejszych wizerunków Matki Boskiej w Hiszpanii. Co roku przyciąga nie tylko turystów, ale przede wszystkim wiernych, którzy pielgrzymują do Sewilli, by móc na własne oczy zobaczyć jej oblicze.