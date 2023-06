Zełenski o sytuacji na froncie. Mówi o "ruchu naprzód"

- Pracujemy nad tym, by nie dopuścić do żadnych incydentów w okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Dopóki są tam okupanci, istnieje ryzyko dla całego świata i jest to ewidentne - podkreślił szef ukraińskiego państwa.

Wojna w Ukrainie. Zełenski spotkał się z szefem MAEA

We wtorek Zełenski spotkał się z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafaelem Grossim.

- Tylko całkowita deokupacja elektrowni i przywrócenie nad nią kontroli Ukrainy mogą zagwarantować bezpieczeństwo. I zrobimy wszystko, by tak się stało - dodał prezydent.

Wysadzenie tamy w Nowej Kachowce. Zełenski: Świat powinien dowiedzieć się, jaką zbrodnię popełniła Rosja

Zełenski wyraził zadowolenie z powodu planu wysłania na Ukrainę przez MAEA misji mającej zbadać skutki zniszczenia przez Rosjan tamy i innych obiektów hydroelektrowni w Nowej Kachowce.

- Świat powinien ze szczegółami dowiedzieć się o tym, co się dzieje, jaką zbrodnię przeciwko przyrodzie i ludziom popełniła Rosja - oświadczył. Dodał, że ma nadzieję, iż eksperci MAEA rozpoczną swoją pracę w najbliższym czasie.

Ukraińska kontrofensywa. Prezydent Ukrainy dziękuje za "ruch naprzód"

Ukraiński przywódca odniósł się też do sytuacji na froncie. Podziękował wojskowym za sukcesy, w tym za "ruch naprzód" na odcinku bachmuckim na wschodzie kraju. - Dziękuję za każdy krok i za każdy metr ukraińskiej ziemi, wyzwalanej spod rosyjskiego zła - powiedział.

Zełenski na opublikowanym wieczorem nagraniu także podziękował władzom USA za kolejny pakiet pomocowy.

Administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła we wtorek 40. pakiet uzbrojenia dla Ukrainy o wartości do 325 mln dolarów. W jego ramach USA przekażą Ukrainie ze swoich magazynów m.in. 15 bojowych wozów piechoty Bradley oraz 10 kołowych wozów opancerzonych Stryker.