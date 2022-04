Ukraińcy kpią z Macrona. Wymyślili nowe słowo

Ukraina - Rosja

​W Ukrainie pojawiło się w ostatnim czasie nowe słowo, "macronować", które oznacza brak działania w trudnej sytuacji - pisze w środę "Le Parisien". Ukraińcy mają żal do Francji za brak wystarczających działań w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, a do francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona za to, że nie przyjechał dotąd do Kijowa - dodaje dziennik.

