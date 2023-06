Stoltenberg: Sojusznicy są zgodni. Ukraina jest bliżej NATO

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

- Sojusznicy zgadzają się, że Ukraina zbliżyła się do NATO w ciągu ostatniej dekady - oświadczył w piątek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Słowa padły po zakończeniu dwudniowego spotkania ministrów obrony krajów należących do Sojuszu. Jak dodał, podczas szczytu w Wilnie będą prowadzone dyskusje nad tym, "jak przybliżać Ukrainę do Sojuszu". Zaznaczył także, że gdyby Ukraina przestała walczyć, to tym samym "przestałaby istnieć jako niepodległe państwo".

Zdjęcie Jens Stoltenberg / Simon Wohlfahrt / AFP