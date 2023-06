- Prezydent Turcji skierował zaproszenie dla naszego prezydenta do odwiedzenia Turcji. Są plany, ale konkretna data nie została jeszcze ustalona - przekazał Jurij Uszakow agencji Interfax.

Ostatni raz przywódcy Rosji i Turcji spotkali się osobiście w lipcu 2022 r. podczas wizyty w Iranie, kilka miesięcy porozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę.

"Ukraińska prawda" przypomina, że media spekulowały o możliwej wizycie Władimira Putina w Turcji na otwarciu elektrowni atomowej Akkuyu budowanej przez Rosatom pod koniec kwietnia. Prezydent Rosji nie pojawił się również na inauguracji kolejnej kadencji Erdogana na początku czerwca.

"Powszechnie wiadomo, że Ankara stara się zrównoważyć dobre relacje zarówno z Moskwą, jak i Kijowem w kontekście wojny. Ankara jest zasadniczo przeciwna sankcjom, ale oświadczyła, że nie pozwoli na ich obchodzenie w Turcji, a rosyjscy wojskowi nie będą mogli wykorzystywać dostarczanych produktów do celów militarnych" - przypomina "Ukraińska prawda".

Przywódcy odwołują wizyty w Rosji

W czwartek rosyjskie media poinformowały, że swoje wizyty w Rosji odwołali przywódcy Egiptu i Ugandy.

Prezydent Egiptu Abdul-Fattah Khalil al-Sisi planował przyjechać na organizowane w Rosji do 17 czerwca forum ekonomiczne, ale ostatecznie władze w Kairze zdecydowały o obniżeniu statusu delegacji. Do Rosji udał się premier Mustafa Madbuli.

Z kolei prezydent Ugandy Yoweri Museveni miał przylecieć do Petersburga po zakończeniu forum, by wziąć udział w misji pokojowej przywódców państw afrykańskich. Z medialnych doniesień wynika, że przywódca zachorował na COVID-19 i przebywa w izolacji. Do Rosji ostatecznie wysłano "przedstawiciela do zadań specjalnych", byłego premiera Ruhakanę Rugundę.