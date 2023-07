Wpis na profilu Daniłowa pojawił się przy okazji 30. rocznicy proklamowania Republiki Uralu.

Jego zdaniem, rozpad Federacji Rosyjskiej jest już pewny i odbędzie się w sposób demokratyczny, bez zewnętrznych wpływów.

"To, co zaczęło się, jako próba naprawy tzw. Federacji Rosyjskiej, wkrótce zakończy się jej demontażem. Ludy Uralu, Syberii, Kubania, Kaukazu, narodowe republiki Tatarstanu, Baszkirii, Udmurcji, Jakucji i inne mają pełne prawo, zgodnie z prawem międzynarodowym, do samostanowienia, wycofania się z Federacji Rosyjskiej i utworzenia niepodległych i suwerennych państw" - czytamy.

A. Zakajew: Czeczeńska Republika Iczkierii będzie wolna

Temat rozpadu Federacji Rosyjskiej i powstania nowych, niepodległych krajów, komentował na antenie Kanału Politycznego Ahmed Zakajew. Przywódca nieuznawanej Czeczeńskiej Republiki Iczkerii podkreślił, że jego rodacy są już przygotowywani do tego procesu.

- Iczkeria zdecydowanie będzie wolna, to jest pewne, nie ma żadnych wątpliwości. W maju tego roku organizowaliśmy konferencję w związku ze 105. rocznicą utworzenia Czeczeńskiej Republiki Iczkerii. Podczas konferencji omówiliśmy kwestie związane z możliwym odzyskaniem tego tworu państwowego - stwierdził.

- Wojna w Ukrainie jest ostateczną decyzją zrezygnowania z imperium rosyjskiego (...) Moim zdaniem mamy realną szansę odbudować ten projekt. Wydaje mi się, że już teraz jest on zdolny do życia w porządku międzynarodowym - dodał.

M. Podolak: Putin nieświadomie rozbił imperium

O możliwych, bardzo poważnych zmianach w strukturze Federacji Rosyjskiej mówił także doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.

Jak podkreślił, Władimir Putin, zupełnie nieświadomie, doprowadził do sytuacji, w której realizowany jest plan zniszczenia klasycznej, imperialnej Rosji.

- Oczywiście, jak jest się w takiej bańce, nie rozumie się, co dzieje się na świecie, kto ma jakie zasoby dzisiaj. Automatycznie uruchamiasz proces niszczenia właściwej logistyki twojego kraju - tłumaczył Podolak.

- Zaczęto stopniowo wkraczać do klasycznej historii Rosji, gdzie jest car, gdzie są bojarzy i gdzie jest odpowiednia retoryka, odpowiednia polityka zagraniczna i tak dalej. To nie jest kwestia dezintegracji, to jest kwestia transformacji Rosji. Rosja powinna być znacznie bardziej zwartym krajem, aby zajmować znacznie mniejszą pozycję globalną. W związku z tym wiele regionów etnicznych może się odłączyć. To jest coś, czego nie zrobiono w 1991 roku - podsumował.

