Rosyjski polityk grozi USA odebraniem Alaski. "To ziemia naszych przodków"

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

- Zanim Amerykanie przejmą nasze własności za granicą, niech pamiętają, że my również mamy coś do wzięcia z powrotem - w ten sposób przewodniczący rosyjskiego parlamentu Wiaczesław Wołodin zagroził USA odebraniem Alaski. Zaapelował też do innego polityka z partii Władimira Putina, by "pilnował" tych terenów. Wołodin przypomniał również o idei przeprowadzenia referendum na Alasce, którego wyniki miałyby decydować w sprawie jej przyłączenia do Rosji.

Zdjęcie Wiaczesław Wołodin, ważna postać w Jednej Rosji Władimira Putina, postanowił wygrażać Stanom Zjednoczonym. Twierdzi, że władze w Moskwie są zdolne odebrać Amerykanom Alaskę / The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation / East News