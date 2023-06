O szczegółach dotyczących rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi prezydenci Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka rozmawiali podczas spotkania w Soczi.

Rosyjska taktyczna broń jądrowa na Białorusi. Putin podał termin

Putin zadeklarował, że Rosja rozmieści broń, gdy białoruska infrastruktura będzie na to w pełni gotowa. "Przygotowanie odpowiednich obiektów zakończy się w dniach 7-8 lipca, a my natychmiast rozpoczniemy wtedy działania związane z rozmieszczeniem odpowiednich typów broni na waszym terytorium" - agencja Reutera cytuje Putina, który zwrócił się tymi słowami do Łukaszenki.



Zasięg rozlokowanych głowic jądrowych będzie obejmował większość terenów Europy Wschodniej.



- Wszystko idzie zgodnie z planem - przekazał Putinowi samozwańczy prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, gdy jedli wspólny posiłek w kurorcie rosyjskiego przywódcy nad Morzem Czarnym.

Rosyjskie głowice jądrowe na Białorusi. Lokalizacja pozostaje nieznana

Decyzję o rozmieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi Władimir Putin podjął w marcu. Ogłaszając swoje postanowienie, nawiązał do Stanów Zjednoczonych, które od dziesięcioleci prowadzą podobne działania na terenie wielu europejskich krajów.



W maju ministrowie obrony Rosji i Białorusi podpisali stosowne dokumenty, które mają szczegółowo określać zasady przechowywania taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi. Podczas spotkania Siergieja Szojgu i Wiktora Chrenina ten pierwszy podkreślał, że wszystkie działania "realizowane są zgodnie z obowiązującym międzynarodowym prawem".



Agencja Reutera donosi, że ruchy Putina i Łukaszenki związane z bronią nuklearną są uważnie obserwowane przez USA, jak i sojuszników NATO w Europie, a nawet przez Chiny, które wielokrotnie ostrzegały przed użyciem broni jądrowej w wojnie w Ukrainie.



Niejasne pozostaje, w jakich rejonach Białorusi zostaną rozlokowane rosyjskie głowice nuklearne.