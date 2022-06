Roman Abramowicz złamał sankcje. USA nakazały zajęcie jego samolotów

Ukraina - Rosja

Amerykańskie Ministerstwo Handlu nakaząło w poniedziałek zajęcie dwóch, należących do rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza samolotów. Bogacz wysłał bez licencji wyprodukowane w Ameryce maszyny Boeing 787 Dreamliner i Gulfstream G650 ER do Rosji, co stanowi pogwałcenie sankcji.

Zdjęcie Roman Abramowicz / Mikhail Svetlov / Getty Images