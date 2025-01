Nowe zasady doręczania pism przez ZUS

Jak czytamy w komunikacie na stronie ZUS-u, klienci, którzy posiadają profil na portalu PUE/eZUS oraz adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych, od 15 stycznia 2025 otrzymują pisma wymagające potwierdzenia nadania lub odbioru na swój adres do e-Doręczeń .

Zmiany obejmą także klientów z pełnomocnikami

ZUS podkreśla również, że dla klientów, którzy nie posiadają adresu do doręczeń elektronicznych, ale ustanowili pełnomocnika do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu PUE/eZUS, zasady dostępu do pism również uległy zmianie. Jeśli pismo wymaga podpisania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), jest przekazywane do odbioru na profil pełnomocnika.