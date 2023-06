"Rób, co chcesz". Łukaszenka zdradził szczegóły negocjacji z Prigożynem

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka zdradził szczegóły negocjacji z Jewgienijem Prigożynem, szefem Grupy Wagnera, który w minioną sobotę wszczął bunt w Rosji i rozpoczął marsz na Moskwę. - Rób, co chcesz. Nie miej mi tego za złe. Brygady są przygotowane tak, jak w 1941 roku. Będziemy bronić Moskwy - miał powiedzieć do Prigożyna. Według reżimowego przywódcy, to jemu udało się przekonać Władimira Putina, by się "nie spieszył" z wydawaniem wyroków.

Zdjęcie Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka / Ilya PITALEV / SPUTNIK / AFP