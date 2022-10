Poniedziałkowy atak rakietowy w Ukrainie największym od początku wojny. Ludzie ginęli na ulicach

Poniedziałkowy atak rakietowy wojsk rosyjskich w Ukrainie to największy tak zmasowany atak od początku wojny. Zniszczone zostały głównie obiekty infrastruktury, w tym sieci energetyczne i ciepłownicze. Wiadomo o co najmniej 11 zabitych, rannych jest 89 osób. Ludzie ginęli w drodze do pracy, na ulicach miast.

Zdjęcie W poniedziałek wojska rosyjskie dokonały zmasowanego ataku na szereg ukraińskich miast. Na zdjęciu zniszczony biurowiec w Kijowie i ocalali ludzie / SERGEI SUPINSKY / AFP / AFP