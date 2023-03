Media: Chiny twierdzą, że wojna skończy się latem. Wierzą w zwycięstwo Rosji

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Wojna w Ukrainie skończy się do lata. To Rosja odniesie końcowy sukces - wynika z analizy chińskiej Akademii Nauk Wojskowych podlegającej chińskiej armii. Symulacja miała być ostatecznym powodem, dla którego Chiny wystosowały 12-punktowy plan pokojowy w pierwszą rocznicę konfliktu. Według Nikkei Asia władze w Pekinie w odpowiednim momencie chcą wcielić się w rolę mediatora, co pozwoli m.in. na odbudowanie stosunków z europejskimi partnerami.

Zdjęcie Władimir Putin i Xi Jinping / Sergei BOBYLYOV / SPUTNIK / AFP