Zdaniem prezydenta Dudy, jakakolwiek formuła "kompromisu" w wojnie w Ukrainie jest nie do przyjęcia. Jeśli zaś, któryś z krajów oficjalnie będzie chciał namawiać Kijów do ustępstw wobec Władimira Putina, to powinien sam, przykładnie, oddać fragment swojego terytorium.

- Niech Ukraina odzyska Donieck, Ługańsk i Krym. Niech ktoś odda Rosji kawałek swojego terytorium. Śmiało! Myślę, że Federacja Rosyjska będzie zadowolona, jeśli dostanie jakiś ładny kawałek, na przykład na Morzu Śródziemnym - stwierdził.

Jak podkreślił polski prezydent, nie można dopuścić do zwycięstwa Rosji w wojnie z Ukrainą. Jeśli tak by się stało, Władimir Putin będzie chciał stosować agresywną politykę także wobec innych krajów.

- Jedynym warunkiem sprawiedliwego zakończenia wojny będzie zwycięstwo Ukrainy - przekonywał Andrzej Duda.



Inicjatywy pokojowe

Temat kompromisu i szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie coraz częściej pojawia się w dyskusjach polityków na całym świecie. Kilkanaście dni temu prezydent Brazylii przedstawił "inicjatywę pokojową" do której dołączyła także Indonezja.

Obydwa kraje w swoich scenariuszach zakładały, że Rosja nie będzie musiała wycofać swoich wojsk z terenów okupowanych w Ukrainie. Do Kijowa miałyby przyjechać przyjechać siły pokojowe, a w regionach "spornych" m.in. w Zaporożu miałyby się odbyć referenda.

Według badań opinii publicznej 85 proc. Ukraińców uważa, że jakiekolwiek ustępstwa terytorialne wobec Rosji są niedopuszczalne. Tylko 8 proc. badanych stwierdziło, że podstawowym celem powinno być osiągnięcie szybkiego pokoju, zrzekając się okupowanych obecnie regionów.

