Założenia nowych koronawirusowych obostrzeń pojawiły się w poniedziałek w wykazie prac rządu. W dokumencie ujęto to, co 7 grudnia zapowiedział rząd, czyli m.in. zmniejszenie liczby niezaszczepionych klientów w restauracjach czy hotelach.

Na liście zabrakło jednak informacji o planowanych limitach w transporcie zbiorowym - te miały wynieść 75 proc. pojemności pojazdów.

Ministerstwo Zdrowia: Kontrole maseczek zamiast limitu pasażerów

Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz potwierdził we wtorek, że przepis o 75 proc. obłożenia w środkach transportu "raczej wypadnie". - Po dyskusjach z Ministerstwem Infrastruktury oraz przewoźnikami decydujemy się na wzmożone kontrole w pojazdach, jak i egzekucje obecnych regulacji ws. zasłaniania nosa i ust - dodał w TVN24.



Zdaniem Andrusiewicza, "egzekucja" tych przepisów będzie prowadzona u kierowców, motorniczych czy konduktorów.



Jak wyjaśnił rzecznik, spółki przewozowe ostrzegały MZ, że "będzie dość duży problem" z tym, aby w pojazdach liczba pasażerów nie przekraczała 75 proc. - Zapewniają, że skupią się na zasłanianiu nosa i ust. Nie chcemy tworzyć próżni prawnej - podsumował Wojciech Andrusiewicz.



Szef MPK Wrocław: Limity to populistyczne działania

Na problem związany z przestrzeganiem maksymalnej liczby podróżnych zwracał uwagę m.in. szef MPK Wrocław Krzysztof Balawejder. Jak przypomniał, przewoźnicy nie dysponują zapasowymi autobusami czy tramwajami, w których "można pomieścić wszystkich pasażerów, stosując się do ogłoszonego limitu".



- Obecnie nie mamy do czynienia z żadnym lockdownem, a liczba pasażerów dochodzi do poziomu sprzed pandemii - zauważał.



Balawejder przestrzegał też, by "nikomu nie przyszło do głowy zrzucanie odpowiedzialności za realizowanie obostrzeń na kierujących pojazdami". - Ich podstawowym i najważniejszym zadaniem jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Kolejny raz mamy do czynienia z działaniami populistycznymi, które nie mają oparcia w naukowych danych dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa - oceniał.



Samoloty miały być wolne od 75 proc. limitu podróżnych

W zeszły wtorek Interia informowała, że limity w transporcie zbiorowym miały obowiązywać w pociągach, autobusach czy tramwajach, ale nie w samolotach. Pytaliśmy Ministerstwo Zdrowia o tę kwestię.

Wówczas Jarosław Rybarczyk z biura prasowego resortu potwierdził, że lotnictwo będzie wyłączone z tego obostrzenia. - Samoloty najczęściej wykonują loty międzypaństwowe - wyjaśniał.