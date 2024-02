Wybory samorządowe 2024. Kalendarz wyborczy

7 kwietnia głosujemy na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz na innych przedstawicieli samorządu terytorialnego. Określimy w nich skład rad miast, gmin i powiatów oraz sejmików samorządowych. Są to więc ważne decyzje dla lokalnych społeczności. Kiedy poznamy wszystkich kandydatów do wyborów samorządowych 2024? 4 marca mija termin zgłaszania kandydatów na radnych . Z kolei 14 marca poznamy ostateczną listę kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .

Kalendarz wyborów samorządowych 2024. Ważne terminy

Szczegółowy kalendarz wyborów samorządowych 2024 znajduje się tutaj. Do list wyborczych osoby niezameldowane w gminach mogą się dopisywać przez cały czas, aż do ostatniej godziny ostatniego dnia pracy urzędów. Wniosek o wpis do rejestru jest bezpłatny. W wyborach samorządowych nie można jednak głosować w dowolnym lokalu na terenie całej Polski. Po dopisaniu do listy wyborców, na głosowanie należy się stawić w odpowiednim lokalu wyborczym.