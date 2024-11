Istnieje 50 procent szans, że to Donald Trump zostanie prezydentem USA. A jeśli wygra Kamala Harris ? "To oznacza, że wybory zostały sfałszowane" - mówił Trump w trakcie kampanii, zarzucając demokratom, że z pewnością będą oszukiwać. Groził także więzieniem urzędnikom wyborczym i "innym", którzy w jego ocenie mogliby maczać palce w fałszowaniu wyniku wyborów.

Rzeczniczka Trumpa tonowała, że będzie on honorował wynik, ustalony przez urzędników wyborczych, stwierdzając jednak, że "zaakceptuje wyniki wolnych i uczciwych wyborów".

Przegrana republikanina i oskarżenia o oszustwa mogą być iskrą, która padnie w stóg rozbudzonych nadziei zwolenników Donalda Trumpa. Czy historia może się powtórzyć i w USA dojdzie do zamieszek przypominających szturm na Kapitol , do którego doszło przed czteroma laty?

Wybory USA 2024. Komentatorzy nie kryją obaw

"Wielu urzędników i ekspertów, zajmujących się wyborami, obawia się, że narracje o fałszerstwach ponownie zyskają popularność , podważając zaufanie społeczne, prowadząc do chaosu, a w najgorszym przypadku do przemocy. David Becker, dyrektor amerykańskiego Centrum Innowacji i Badań nad Wyborami, poinformował, że osoby nadzorujące wybory w kluczowych stanach są przygotowane na ewentualne szykany i groźby - pisze Patric Marley na łamach amerykańskiego dziennika "Washington Post".

"Donald Trump zacznie 'siać chaos' i podważać wyniki wyborów prezydenckich w USA jeszcze przed zakończeniem liczenia głosów, a w ysiłki te będą tym razem o wiele lepiej zorganizowane niż w poprzednich wyborach" - to z kolei fragment analizy z brytyjskiego "The Guardian".

Narracja o rzekomych oszustwach, które mogą wpłynąć na wynik wyborów w USA, obecna jest w obozie republikanów od miesięcy. " Grupy związane z Partią Republikańską składały pozwy , w których zarzucały władzom stanów wahających się zaniedbania przy tworzeniu list wyborców. Część ekspertów określa te skargi mianem 'pozwów zombie'. Choć wiele z nich zostało już odrzuconych, pojawiają się opinie, że cel jest jeden: podkopanie zaufania do wyborów w społeczeństwie i przygotowanie gruntu pod próby podważenia wyniku" - czytamy w "The Guardian".

Wybory w USA. "Społeczeństwo dramatycznie spolaryzowane"

- Myślę, że w razie niekorzystnego wyniku Trump nie będzie musiał wiele robić. Mnóstwo ludzi poczuje się oszukanych - słusznie czy nie to inna kwestia - i może organizować demonstracje, a nawet próbować wtargnąć na Kapitol, choć wydaje mi się, że akurat to miejsce będzie tym razem wyjątkowo dobrze chronione - stwierdza.

Innego zdania jest amerykanista Andrzej Kohut. Jak mówił Interii , powtórka z ataku na Kapitol czy inne, równie drastyczne wydarzenia, raczej nie powinny mieć miejsca. - Po pierwsze amerykańskie państwo - co pokazało chociażby rosyjska ingerencja w 2016 i to, że już w 2020 roku była dużo słabsza - potrafi wyciągać błędy i zabezpieczać się przed zagrożeniami, które już widziało. Druga sprawa, że jednak po 6 stycznia była ogromna liczba spraw sądowych i naprawdę wysokich wyroków, co może jednak skutecznie odstraszyć zwykłych ludzi, którzy w 2021 roku ruszyli za prowodyrami tej akcji i źle na tym wyszli - uważa Kohut.