Donald Trump zorganizował konferencję prasową na swoim polu golfowym pod Los Angeles. Chociaż przemówienie było zaplanowane na godz. 9czasu lokalnego, kandydat republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych rozpoczął przemowę przed godz. 10. To pierwsze przemówienie Donalda Trumpa po debacie z Kamalą Harris oraz deklaracją, że nie zgadza się na kolejne starcie z demokratką.

Wybory prezydenckie w USA 2024. Pierwsze wystąpienie Trumpa po debacie

Następnie Trump stwierdził, że USA mają najgorszą sytuację na granicy od wielu lat i podkreślił, że jeśli wróci do Białego Domu, zajmie się zmianą. - Myślicie, że Joe Biden jest zły? Ona (Harris - red.) będzie jeszcze gorsza - mówił, odnosząc się do prowadzenia polityki dotyczącej granic.

Wybory prezydenckie w USA. Donald Trump: Mam nadzieję, że ponownie zostanę wybrany

Ubiegający się o reelekcję kandydat Partii Republikańskiej odniósł się także do debaty przeprowadzonej przez ABC News, która miała miejsce w tym tygodniu. Jak stwierdził, "walczył z radykalnymi lewicowymi szaleńcami" - w tych słowach określił Kamalę Harris oraz dwóch moderatorów . Ponadto Donald Trump nadal podtrzymuje, że zwyciężył starcie z kontrkandydatką. Kiedy odpowiadał na jedno z pytań dziennikarzy również stwierdził, że wypadł dobrze w debacie.

Podczas swojego przemówienia Trump zaznaczył, że jeśli ponownie obejmie fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, to zainicjuje "duże deportacje". - Przeprowadzimy masowe deportacje ze Springfield w stanie Ohio - mówił. To właśnie do tego miasta w ostatnim czasie przybyło sporo cudzoziemców z Haiti, których republikanin oskarżył o jedzenie kotów i psów.