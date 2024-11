"Donald Trump ma jedną cechę, która jest dla nas przydatna. Jako biznesmen do szpiku kości, ma śmiertelną awersję do wydawania pieniędzy na różnych sługusów" - ocenił Dmitrij Miedwiediew, odnosząc się do ogłoszonego przez Fox News prawdopodobnego zwycięstwa republikanina w wyborach prezydenckich w USA. Były prezydent Rosji uderzył też w Kamalę Harris stwierdzając, że "jest skończona".