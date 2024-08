To on będzie kandydatem na wiceprezydenta. Kamala Harris ogłosiła decyzję

"Jako gubernator, trener, nauczyciel i weteran służył pomocą rodzinom pracującym, takim jak jego. Wspaniale mieć go w drużynie. A teraz do dzieła" - napisała Kamala Harris w mediach społecznościowych.

"Wchodzę w to" - zadeklarował w odpowiedzi Tim Walz. "To dla mnie zaszczyt dołączyć do Kamali Harris w tej kampanii. Wiceprezydent Harris pokazuje nam politykę tego, co jest możliwe. Przypomina mi to trochę pierwszy dzień szkoły" - dodał.