Kamala Harris przegrała wybory prezydenckie, a demokraci stracili senat. Jednak jeśli przyjrzymy się uważnie szczegółowym wynikom wyborów w USA widać pewien schemat - kandydaci demokratów do senatu radzą sobie lepiej niż pretendentka do tytułu prezydenta USA. Schemat widoczny jest także w stanach uznawanych za kluczowe dla wyniku wyborów prezydenckich czyli: Arizonie, Georgii, Michigan, Nevadzie, Karolinie Północnej, Wisconsin i Pensylwanii.

- Tego samego dnia, kiedy obywatele danego stanu głosują na prezydenta, wybierają też swojego przedstawiciela w Senacie USA, a gdzieniegdzie także gubernatora. I tutaj wyniki są co najmniej interesujące , wskazują bowiem, że za rezultatem wyborów prezydenckich może stać nie tyle tzw. czerwona fala, co błędy Partii Demokratycznej oraz sztabu Kamali Harris , czy też jej słabości jako kandydatki - komentuje dla Interii dr Maciej Turek, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wybory w USA. Ten schemat ujawniają szczegółowe wyniki

- W Nevadzie, gdzie nie policzono jeszcze ok. 10 proc. głosów, Trump na ten moment prowadzi z Harris różnicą prawie 50 tys. głosów. Natomiast kandydatka demokratów do senatu, Jacky Rosen, zdobyła ok. 17 tys. głosów więcej. Wreszcie w Karolinie Północnej nie odbyły się co prawda wybory do senatu, ale mieszkańcy tego stanu wybrali gubernatora. W dniu, w którym Harris przegrała z Trumpem różnicą 3,4 proc. kandydat demokratów zdobył o 14,6 proc. więcej głosów niż jego rywale - wylicza amerykanista z UJ (stan na 8 listopada; godzina 8.00).