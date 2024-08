Wcześniej jednak Trump zgodził się na debatę organizowaną przez stację ABC News. Sytuacja zmieniła się jednak - w jego ocenie - po tym, jak Joe Biden zrezygnował z reelekcji. "Debata była wcześniej zaplanowana przeciwko Bidenowi w ABC, ale zostało to zmienione, ponieważ Biden nie będzie już uczestnikiem , a ja jestem w sporze sądowym przeciwko ABC Network i mogłoby dojść do konfliktu interesów" - napisał były prezydent USA.

Wybory w USA 2024. Debata Harris - Trump. Różne terminy i stacje

"(Trump - red.) musi przestać grać w gierki i pojawić się na debacie, do której już się zobowiązał - 10 września. Wiceprezydent będzie tam tak czy inaczej, aby skorzystać z okazji i przemówić do krajowej publiczności w czasie największej oglądalności" - stwierdził w oświadczeniu, które opublikowała w serwisie X korespondentka polityczna NBC News Yamiche Alcindor.

Wybory prezydenckie w USA 2024. Kamala Harris wzywała Donalda Trumpa do debaty

Sam były prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślał, że chciałby debatować z Harris przed kamerami, ponieważ kandydaci "mają taki obowiązek". Urzędująca wiceprezydent, nawiązując do słów republikanina wezwała go, żeby dotrzymał słowa i rzeczywiście się z nią zmierzył. - Donaldzie, mam nadzieję, że rozważysz spotkanie ze mną na scenie. Bo jak głosi przysłowie: jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz mi to prosto w twarz - oświadczyła Harris.