Najnowszy sondaż z USA. Ma przewagę w kluczowych stanach

W najnowszym sondażu ośrodka Siena Polls dla dziennika "New York Times" widać, że rośnie przewaga Harris nad Trumpem. W stanach Michigan, Wisconsin i Pensylwanii na obecną wiceprezydent oddałoby głos 50 proc. wyborców, a na Trumpa 46 proc.

"New York Times" zwraca uwagę, że Michigan, Wisconsin i Pensylwania to tzw. swing states, czyli stany, w których zdobycie przewagi ma fundamentalne znaczenie dla wyniku wyborów prezydenckich, są to stany, w których liczba demokratycznych i republikańskich wyborców jest mniej więcej taka sama. Reklama

Wybory prezydenckie w USA. Wyniki sondażu w kluczowych stanach

Najnowszy sondaż przeprowadzono w dniach od 5 do 9 sierpnia. Jak zwraca uwagę "New York Times", to jedno z pierwszych "poważnych" badań, które zostało przeprowadzone w tych stanach po rezygnacji z wyścigu o fotel prezydenta Joe Bidena.

W ostatnich tygodniach Donald Trump postawił w kampanii na mocne słowa. Były prezydent USA w serii postów zamieszczonych w Truth Social obrażał Harris, nazywając ją m.in. "głupią". Z sondażu wynika, że ataki Trumpa nie trafiły do większości wyborców. "Prawie dwie trzecie wyborców postrzega Harris jako inteligentną, to także więcej osób, które nazwałyby tak Trumpa".

Kamala Harris vs. Donald Trump. Wybory prezydenckie w USA

Jak wskazuje NYT, sondaż pokazał również "wyraźne słabości" wiceprezydent USA. 42 proc. wyborców stwierdziło, że Harris jest "zbyt liberalna". Dla porównania, w ubiegłym roku 37 proc. nazwało tak Joe Bidena.

Wybory prezydenckie w USA odbędą się w listopadzie bieżącego roku. Po wycofaniu się z kampanii wyborczej Joe Bidena do walki o Biały Dom wkroczyła Kamala Harris. Do tej pory wiceprezydent USA nie została oficjalnie nominowana na kandydatkę demokratów, ale - jak wskazują analitycy - ma być to tylko formalność. Reklama

Jeszcze przed wyborami Kamala Harris i Donald Trump 10 września zmierzą się debacie w telewizji ABC. Jak zapowiadał były prezydent, "nie może się doczekać" spotkania z rywalką.

