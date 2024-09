Najnowsze kontrowersje dotykające tematyki wojska dotyczą wydarzenia z udziałem Donalda Trumpa na poniedziałkowym nabożeństwie żałobnym na Cmentarzu Narodowym w Arlington, kiedy on i jego zespół wzięli udział w "incydencie" z personelem armii USA.

Mimo tego, pracownicy sztabu Trumpa usiłowali dostać się do Sekcji 60 , a na ich drodze stanęła pracownica cmentarza. Próbowała ona powstrzymać sztabowców. Ci mieli ją zaatakować fizycznie i odepchnąć - opisuje portal National Public Radio (NPR), powołując się na relację świadków zdarzenia.

Wybory prezydenckie w USA. Skandal z udziałem Donalda Trumpa

Jak podkreślają media, paradoksalnie to, co miało uwypuklić potencjalną słabość w dorobku Kamalii Harris jako wiceprezydent (wycofanie armii USA z Afganistanu w 2021 roku, podczas którego zginęło 13 amerykańskich żołnierzy a kilkudziesięciu zostało rannych - red.) - obróciło się przeciwko Trumpowi, ponieważ jego kampania stanęła w obliczu oskarżeń o fizyczne zaatakowanie pracownicy najważniejszej amerykańskiej nekropolii i złamanie prawa federalnego poprzez wykorzystywanie terenu państwowego cmentarza do celów politycznych.