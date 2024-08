Wygląda więc na to, że były prezydent (Trump - przyp. red.) jest przekonany, zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach, że nie potrzebuje pomocy by wygrać. Wygląda to raczej, jakby już teraz troszczył się przyszłość swojego politycznego dorobku i szukał następcy

~ Andrzej Kohut, amerykanista, o wyborze J.D. Vance'a na republikańskiego kandydata na wiceprezydenta