Deputowana stała się rozpoznawalna, gdy została wybrana do niższej izby Kongresu w 2014 r. Stała się wówczas najmłodszą kobietą w amerykańskim parlamencie . Rekord ten został później pobity przez demokratkę Alexandrię Ocasio-Cortez.

Wybory w USA. Elise Stefanik z posadą u Trumpa?

W ocenie licznych komentatorów sceny politycznej w USA Stefanik była ważną współpracowniczką Donalda Trumpa w okresie jego pierwszej prezydentury. Stało się to widoczne zwłaszcza w trakcie postępowania w sprawie impeachmentu wobec ówczesnej głowy państwa, gdy zdecydowanie poparła Trumpa .

W ostatnich latach kongresmenka prezentowała przyjazny dla establishmentu konserwatywny punkt widzenia , jednocześnie dostosowując się do programu politycznego lidera republikanów.

Wyniki wyborów w USA. Donald Trump triumfuje, ogromna przewaga nad Harris

W ostatnich miesiącach, w trakcie studenckich protestów, Elise Stefanik wezwała do natychmiastowego odwołania rektorki Uniwersytetu Columbia. Stało się to po tym, gdy demonstranci zajęli budynek uniwersytecki i zablokowali go przed policją. Jednocześnie domagali się, aby uczelnia wycofała inwestycje z Izraela w odpowiedzi na interwencję zbrojną izraelskich wojsk w Strefie Gazy.