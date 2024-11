Lech Wałęsa zapytany przez media o ocenę dotychczasowych wyników wyborów prezydenckich w USA , wskazujących na wygraną Donalda Trumpa , powiedział, że "jest to fatalny przykład Stanów Zjednoczonych dla całego świata" . - Jak można wybierać pierwszego obywatela z takim życiorysem i z takim działaniem. To jest hańba dla świata - ocenił.

Wyniki wyborów w USA. Lech Wałęsa o Donaldzie Trumpie. "Fatalny przykład"

Były prezydent RP był również pytany o to, co wygrana Trumpa będzie oznaczała dla Zachodu, NATO i Ukrainy. -Tego nie przewidzimy, bo z takim charakterem, z takim życiorysem nie można się niczego spodziewać. To może być najlepsza prezydentura, ale z takimi dowodami życiowymi, z takim postępowaniem, to jaki jest to przykład dla zachowań społecznych - pytał Wałęsa.