W wydanym oświadczeniu Trump zapowiedział, że Bhattacharya wraz z wybranym przez niego potencjalnym ministrem zdrowia Robertem F. Kennedym Jr. "przywróci NIH do złotego standardu badań medycznych". Bhattacharya to lekarz i ekonomista z Uniwersytetu Stanforda, który zasłynął w czasie pandemii Covid-19 jako jeden z głównych krytyków polityki lockdownów oraz innych działań doradcy Trumpa dr. Anthony'ego Fauciego w środowisku medycznym.

COVID-19. Krytykował Trumpa, dostanie nominację

Jest to kolejna nominacja dla prominentnego przeciwnika prowadzonej wówczas przez administrację Trumpa polityki. Wcześniej Trump wybrał krytyka obowiązkowych szczepień na Covid-19 Marty'ego Makary'ego na szefa Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz byłego kongresmena i lekarza Dave'a Weldona - który wyrażał sceptycyzm co do bezpieczeństwa szczepionek - na szefa Centrów Kontroli Chorób (CDC). Wybrany przez Trumpa Kennedy jr. na szefa resortu zdrowia również znany jest z działalności w ruchu antyszczepionkowym.

We wtorek Trump ogłosił również, że zastępcą Kennedy'ego ma zostać biznesmen Jim O'Neill , bliski współpracownik prawicowego miliardera Petera Thiela. Wbrew poglądom Kennedy'ego, który krytykował FDA za zbyt swobodne dopuszczanie groźnych, według niego, leków i substancji, O'Neill, mający związki z przemysłem farmaceutycznym, był zwolennikiem bardziej liberalnego podejścia do zatwierdzania leków.

Wśród ogłoszonych we wtorek nominacji Trump zapowiedział również zgłoszenie kandydatury finansisty i jednego ze sponsorów swojej kampanii wyborczej Johna Phelana na stanowisko sekretarza ds. marynarki wojennej . Jest to najwyższe cywilne stanowisko w Pentagonie nadzorujące ten rodzaj sił zbrojnych. Już wcześniej Trump zapowiedział, że jego zwierzchnikiem i szefem resortu obrony ma zostać weteran i prezenter telewizji Fox News Pete Hegseth .

Według Bloomberga wybór Greera na to stanowisko podkreśla "centralną" rolę, jaką będą odgrywać cła w polityce Donalda Trumpa . W tegorocznym wystąpieniu w Kongresie podkreślał, że jego zdaniem Chińska Republika Ludowa jest "pokoleniowym" wyzwaniem dla gospodarki USA i opowiadał się za szeregiem restrykcyjnych działań wobec gospodarki Chin, w tym odebrania im statusu PNTR (permanent normal trade relations), co pozwala na nałożenie na nie jeszcze wyższych ceł.

Nałożenie uniwersalnych 10-20 proc. ceł na wszystkie produkty z zagranicy oraz 60 proc. ceł na Chiny było jedną z głównych obietnic wyborczych Trumpa, który przekonywał, że pozwoli to zmniejszyć amerykański deficyt i skłonić firmy do przeniesienia produkcji do Ameryki. W poniedziałek Trump zagroził, że pierwszego dnia prezydentury zamierza nałożyć 25-procentowe cła na dobra z Meksyku i Kanady oraz dodatkowe 10-procentowe cło na produkty z Chin, o ile kraje te nie powstrzymają przemytu fentanylu do Stanów Zjednoczonych.