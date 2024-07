Zamach na Donalda Trumpa. Kreml reaguje na atak

W opinii przedstawiciela rosyjskich władz obecna administracja amerykańska wytworzyła atmosferę wrogości wobec republikanina poprzez dyskredytowanie go i stosowanie wobec niego narzędzi prawnych w postaci procesów sądowych i oskarżeń wysuwanych przez prokuraturę.

- W ogóle nie wierzymy w to, że ta próba zabójstwa była zorganizowana przez obecny rząd, ale atmosfera, którą ta administracja stworzyła podczas walki politycznej, ta atmosfera wokół Donalda Trumpa, wywołała to, co dziś stało się w Ameryce - powiedział Dmitrij Pieskow.