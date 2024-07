W jego opinii Kongres powinien uchwalić ustawę, na mocy której urzędujący prezydent co dwa lata mianowałby sędziego, który spędziłby 18 lat w Sądzie Najwyższym . Wprowadzenie kadencyjności pomogłoby zapewnić, że skład Sądu Najwyższego zmieniałby się z pewną regularnością i "zmniejszyłyby szansę, że jakikolwiek prezydent wywierałby nienależny wpływ na kolejne pokolenia ".

Wybory w USA. Joe Biden: W Ameryce nie ma królów

- Potrzebujemy tych reform, aby przywrócić zaufanie do sądów, zachować system kontroli i równowagi, który jest niezbędny dla naszej demokracji - podkreślił Biden. Jego zdaniem zmiana konstytucji powinna stanowić, że byli prezydenci nie mają immunitetu chroniącego ich przed federalnymi oskarżeniami karnymi, procesami sądowymi, wyrokami czy karami.

- W Ameryce nie ma królów, każdy z nas jest równy wobec prawa . (...) Wyobraźcie sobie, co prezydent mógłby zrobić, łamiąc prawa i wolności obywatelskie, mając taki immunitet. Sąd jest wykorzystywany do wprowadzenia ekstremalnej i niekontrolowanej agendy - ocenił Biden.

Oprócz ograniczeń kadencyjnych, Biden wezwał Kongres do nałożenia na Sąd Najwyższy takich samych egzekwowalnych wymogów etycznych , jakie ciążą na innych federalnych sędziach dotyczących m. in. otrzymywanych prezentów, działalności politycznej i transakcji finansowych.

USA. Joe Biden: To się dzieje, nie jest normalne

Prezydent przedstawił swoje propozycje podczas obchodów 60. rocznicy Ustawy o Prawach Obywatelskich , podpisanej przez prezydenta Johnsona w 1964 roku. Wcześniej apelował o reformy na łamach dziennika "The Washington Post". Zapewnił

"To, co się teraz dzieje, nie jest normalne i podważa zaufanie publiczne do decyzji Sądu Najwyższego, w tym tych dotyczących wolności osobistych" - napisał. Biden zapewniał też o gotowości współpracy z Kongresem dla wdrożenia niezbędnych reform. Według 81-latka "w USA nikt nie stoi ponad prawem, a najwyższą władzą w kraju jest naród".