Oryginalne nagranie pochodzi z oficjalnego konta kandydatki na prezydenta i zostało wykorzystane w początkach jej kampanii. Harris przedstawia w nim swoją wizję Stanów Zjednoczonych i porusza najczęściej podejmowane tematy, czyli dostęp do broni, opiekę zdrowotną, aborcję i równość płci oraz ras.

Wybory w USA. Deepfake ośmieszający Kamalę Harris

Film został przerobiony i zamieszczony na platformie X przez youtubera Mr Reagana. Udostępnił go także Elon Musk, dopisując, że "to jest wspaniałe". Styl przerobionego nagrania jest taki sam, jak oryginał. Nawet niektóre kadry pozostały takie same. Różnią się jednak słowa.