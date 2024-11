Donald Tusk gratuluje Donaldowi Trumpowi. "Dla dobra obu narodów"

USA. Donald Tusk gratuluje Donaldowi Trumpowi wygranej w wyborach

Nieco wcześniej wpis adresowany do republikanina opublikował prezydent Andrzej Duda . "Gratulacje, Panie Prezydencie Donaldzie Trumpie! Zrobiłeś to" - napisał w serwisie X.

Warto przypomnieć, że w obliczu analogicznej sytuacji, czyli po zwycięstwie Joe Bidena w amerykańskich wyborach prezydenckich w 2020 r. polski prezydent pogratulował Bidenowi "udanej kampanii prezydenckiej", by po chwili dodać, że robi to w "oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów". Wpis ten pojawił się 7 listopada 2020 r., czyli trzy dni po wyborach, co - razem z jego treścią - zostało przez wielu komentatorów zostało to odebrane jako brak gratulacji.