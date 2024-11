Głos Watykanu po wyborach w USA. To może być trudna współpraca

Relacje Watykanu z USA w czasach pierwszej prezydentury Trumpa były dość trudne. Papież otwarcie krytykował jego wypowiedzi z kampanii wyborczej na temat migracji, mówiąc, że " nie jest chrześcijaninem ten, kto chce budować mury ". We wrześniu 2024 roku, odnosząc się do zapowiedzi Trumpa, że chce deportować miliony imigrantów, Franciszek stwierdził, że to postawa "przeciwko życiu".

- Dzisiaj jesteśmy w jeszcze gorszej sytuacji . Wtedy papież odwołał się do konieczności podejmowania decyzji, kierowanych bogactwem duchowych i etycznych wartości. Prezydentowi, którego mottem są słowa "Make America Great Again" (uczyńmy Amerykę znowu wielką - red.), Franciszek w przesłaniu po jego poprzednim wyborze wskazywał, że miarą "wzniosłej postawy Ameryki powinna być troska o ubogich, zepchniętych na margines i potrzebujących, którzy podobnie jak Łazarz stoją u naszych drzwi" - zaznaczył ksiądz.

- To odnosi się do tak wielu zapomnianych w Ameryce, którzy czują, że tam nie należą, nie są uznani i chronieni. I odnosi się to też do migrantów, którzy utworzyli tkankę społeczeństwa amerykańskiego - wskazał.