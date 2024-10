Na ostatniej prostej w wyścigu o Biały Dom Kamala Harris i Donald Trump idą łeb w łeb. Kandydatka demokratów jeszcze kilka tygodni temu zachowywała przewagę nad rywalem. Jednak, jak wskazują ogólnokrajowe sondaże, na kilka dni przed wyborami ta przewaga zaczęła topnieć. Według sondażowej średniej, wyliczonej przez jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników "New York Times", Harris ogółem wyprzedza Trumpa o mniej niż jeden punkt procentowy. Żaden z kandydatów nie zdobył też istotnej przewagi w kluczowych siedmiu stanach. Wszystko może się zdarzyć.

- O ostatecznym wyniku tak naprawdę zdecydują: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Karolina Północna, Wisconsin i Pensylwania. Przy czym najważniejsza jest właśnie Pensylwania, w której mieszka wielu Polaków . W tym stanie do zdobycia jest 19 głosów elektorskich - najwięcej spośród wszystkich stanów "wahających się". Tymczasem sondaże dla Pensylwanii pokazują niemal idealny remis - komentuje Michał Michalak, lider zespołu Interia Wydarzenia, były korespondent w USA i autor programu "Filibuster" o amerykańskiej kampanii wyborczej.

Wybory w USA. Świat w napięciu. Kobieta już raz zdobyła więcej głosów

Choć w 2016 roku wybory wygrał Donald Trump, to właśnie jego konkurentka - Hillary Clinton - przekonała do siebie niemal 3 mln więcej wyborców. Procentowo wynik wyniósł 46 do 48 na korzyść Clinton. Gdyby amerykański system wyborczy wyglądał tak samo jak polski, kobieta stanęłaby na czele USA już osiem lat temu.