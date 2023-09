Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 40,1 proc., czyli o 2,6 pkt proc. mniej w porównaniu z ostatnim sondażem , a "raczej tak" 20,9 proc. (+14,3 pkt proc.). W wyborach "raczej nie" wzięłoby udziału 14,5 proc. (-2,6 pkt proc.), natomiast 22,8 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie", (-8 pkt proc.). Łącznie to 37,3 proc. (-10 pkt proc.).

Najnowszy sondaż. PiS i KO słabną. Walka o trzecie miejsce

Z najnowszego sondażu IBRiS wynika, że Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica zdobyłoby 33,1 proc. poparcia. To mniej o 0,2 pkt proc. w porównaniu do sondażu z lipca. Drugie miejsce na podium przypadłoby Koalicji Obywatelskiej z wynikiem 26,7 proc. Największe ugrupowanie opozycyjne również traci w stosunku do ostatniego sondażu. W lipcu KO mogła liczyć na 27,6 proc. głosów (-0,9 pkt proc. względem ostatniego badania).