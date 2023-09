Wraca temat migrantów. Tusk oskarża Kaczyńskiego i wzywa do debaty

W trwającej kampanii wyborczej wraca temat migracji. Donald Tusk udostępnił nagranie, w którym oskarżył rządzących o sprowadzanie do kraju największej liczby "muzułmańskich migrantów" w Europie. Były premier przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy "tylko w zeszłym roku wydał 135 tys. zezwoleń dla przybyszów z krajów muzułmańskich". Jak przekonywał, "ktoś dostaje pięć tysięcy dolarów od głowy". Tusk wezwał też Jarosława Kaczyńskiego do udziału w debacie, by wytłumaczył się, czy "sam bierze w tym udział".