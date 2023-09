We wtorek Donald Tusk drwił z premiera Mateusza Morawieckiego w związku z programem "Przyjazne Osiedle" . W środę wziął za cel referendum, które zostanie przeprowadzone równolegle z wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 15 października .

"Alaksandr Łukaszenka jak amator"

W porannym wpisie opublikowanym na platformie X (wcześniej Twitter) lider PO skomentował politykę migracyjną rządu w następujących słowach: " Rozpętać antymigrancką histerię, ściągnąć rekordową ilość migrantów, zarobić miliony na wizach, a na koniec rozpisać referendum w sprawie migracji. Łukaszenka to przy nich amator".

Donald Tusk wraca do tematu migracji

Nie jest to pierwszy raz, kiedy lider Koalicji Obywatelskiej atakuje PiS w temacie migracji . Na początku lipca na platformie X Tusk nawoływał do odzyskania przez Polaków kontroli "nad swoim państwem i jego granicami" .

W klipie dołączonym do wpisu polityk nawiązał do trwających wówczas zamieszek w Paryżu, dodając, że Jarosław Kaczyński zamierza do Polski wpuścić jeszcze więcej obywateli z państw azjatyckich i afrykańskich.