Tylko Jarosław Kaczyński. W rządzie radykalnie zmniejsza się liczba wicepremierów

Pierwsze informacje o rekonstrukcji rządu pojawiły się po tym, kiedy PiS złapało polityczną zadyszkę. W tegorocznych wyborach parlamentarnych partia rządząca powalczy o trzecią kadencję z rzędu. Niedawno doszło do zmiany na stanowiska szefa sztabu PiS.

Z funkcji tej zrezygnował Tomasz Poręba, w jego miejsce wszedł Joachim Brudziński. W środę odbywa się kolejna runda zmian w obozie władzy. Do rządu wraca prezes PiS Jarosław Kaczyński, który obejmuje stanowisko wicepremiera.

Tylko Jarosław Kaczyński. Zmniejsza się liczba wicepremierów

- Wobec wszystkiego, co dzisiaj dzieje się i co obserwujemy na arenie międzynarodowej, także, w czym uczestniczymy, wobec wymagań czasów trudnych, a także wobec zbliżających się wyborów także przed nami. Bardzo gratuluję panu wicepremierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i dziękuję za powrót do rządu - powiedział prezydent Andrzej Duda po wręczeniu nominacji.

Jarosław Kaczyński będzie jedynym wicepremierem w rządzie. Tożsame funkcje utracili dziś czterej poprzedni wicepremierzy: Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk.

Jednocześnie wszyscy czterej byli wicepremierzy pozostają na pozostałych stanowiskach piastowanych do tej pory. Mariusz Błaszczak nadal będzie pełnił funkcję szefa MON, Piotr Gliński będzie zawiadywał Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Sasin będzie ministrem aktywów państwowych, a Henryk Kowalczyk ministrem-członkiem Rady Ministrów pełniącym funkcję szefa Komitetu Ekonomicznego w rządzie.

Jarosław Kaczyński pojawia się w składzie rządu ponownie. W czerwcu ubiegłego roku oddał on tekę wiceprezesa RM po niemal dwuletniej obecności w rządzie.

