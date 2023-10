Wyniki wyborów 2023. Hołownia: Udało nam się

- Trzecia Droga chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji . Udało nam się zrobić, coś co do tej pory wydawało się w polskiej polityce niemożliwe. Współpraca, duet, koalicja w której ludzie szanują się nawzajem - stwierdził Szymon Hołownia.

- Wiemy, że to jest wielka odpowiedzialność. Że każda z tych setek, milionów głosów oddanych na Trzecią Drogę to wielka odpowiedzialność. To głos na to, żeby nasze hasło, z którym szliśmy do wyborów "Dość kłótni, do przodu!" wreszcie zostało zrealizowane. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasze przyrzeczenie - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.