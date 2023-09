Do wyborów parlamentarnych zostało 18 dni. Marsz Miliona Serc przejdzie ulicami Warszawy już w najbliższą niedzielę. Nieoczekiwanie do wydarzenia Koalicji Obywatelskiej dołączyła Trzecia Droga. Reprezentantem formacji ma być m.in. Ryszard Petru. "Idę, bo wolność osobista i gospodarcza to fundamenty nowoczesnego państwa" - deklaruje ekonomista.