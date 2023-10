Frekwencja w wyborach. PKW podała pierwsze dane

- W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w miejscowości Krynica Morska (woj. pomorskie). Dokładnie 52,98 proc. Z kolei w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wzięło udział w głosowaniu w gminie Pawłów (woj. świętokrzyskie) - 12,20 proc. - przekazał przewodniczący PKW.

Polki i Polacy mogą głosować w wyborach od godziny 7:00 do godz. 21:00 . W wyjątkowych przypadkach głosowanie może być wydłużone. Do momentu zamknięcia lokali wyborczych obowiązuje cisza wyborcza.

Wybory 2023. Jak zagłosować?

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości. Dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców. Osoby posiadające aplikację mObywatel mogą się nią posłużyć i wylegitymować mDowodem.