Atak na posłankę KO. Znamy wyniki obdukcji

Po tym jak 55-letni napastnik zaatakował Martę Wcisło z PO na targu w Opolu Lubelskim, posłanka zdecydowała się zrobić obdukcję. Jak ustaliła Interia, jeszcze w poniedziałek zrobiono jej USG. Wynik? Podejrzenie krwiaka i podwichnięcia barku, do tego liczne siniaki. Parlamentarzystka przeszła przez kolejne badania dzisiaj. - Jestem na lekach przeciwbólowych, boli mnie. Mam nadzieję, że szybko dojdę do siebie. Bardziej od dolegliwości fizycznych boli mnie to, co powiedział ten człowiek, że takich jak my trzeba wybić - mówi Interii Marta Wcisło.