Do wyborów europejskich 2024 zostało niewiele czasu. Do urn pójdziemy 9 czerwca . Prezentujemy kandydatów z okręgu nr 6, który obejmuje województwo łódzkie.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 6 zarejestrowało się osiem komitetów wyborczych. Poniżej listy wszystkich kandydatów.

Wybory do PE 2024. Lista numer 1: Trzecia Droga Polska 2050 - PSL

Wybory europejskie 2024. Lista numer 2: Konfederacja Wolność i Niepodległość

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lista numer 3: Bezpartyjni Samorządowcy

Wybory do PE 2024. Lista numer 4: PolExit

Wybory europejskie. Lista numer 5: Koalicja Obywatelska

Parlament Europejski 2024. Lista numer 6: Lewica

Wybory do PE 2024. Lista numer 7: Prawo i Sprawiedliwość

Wybory do PE. Kandydaci ugrupowania Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców

Wybory europejskie 2024. Jaki jest obszar okręgu nr 6, Łódź?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku mandaty otrzymali: Marek Belka z Kolacji Europejskiej oraz Joanna Kopcińska i Witold Waszczykowski z PiS.

W nadchodzących wyborach do PE okręg nr 6 obejmuje województwo łódzkie z Okręgową Komisją Wyborczą w Łodzi . OKW Łódź wykonuje zadania komisji rejonowej dla miasta Łodzi oraz powiatów brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, poddębickiego i zgierskiego.

Jak sprawdzić, do jakiego okręgu wyborczego należę?

Na okoliczność wyborów do Parlamentu Europejskiego Polska została podzielona na 13 okręgów wyborczych. W każdym z nich zostały już powołane okręgowe komisje wyborcze. To właśnie do nich, na podstawie miejsca zamieszkania, przypisywani są obywatele.