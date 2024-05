Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się we wszystkich państwach członkowskich. W Polsce zostanie wybranych 53 europosłów. Komitety Wyborcze do 2 maja musiały przedstawić ostateczne listy swoich kandydatów. Przedstawiamy wszystkich kandydatów okręgu nr 9, który swoim zasięgiem obejmuje województwo podkarpacki.