Parlament Europejski składa się z posłów będących przedstawicielami obywateli Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest kształtowanie i decydowanie o prawach mających wpływ na gospodarkę, bezpieczeństwo, walkę z ubóstwem, czy zmianę klimatu. Parlament zatwierdza także budżet Unii Europejskiej i kontroluje jego wydatki. W 2024 r. w skład Parlamentu wejdzie 720 posłów, w tym 53 z Polski.

O liczbie mandatów danego kraju decyduje wielkość państwa i liczba jego mieszkańców. Każde państwo może mieć minimum sześciu przedstawicieli, a maksymalnie 96. Polacy na swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego będą mogli głosować 9 czerwca 2024 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 - okręgi

Polscy obywatele, którzy ukończyli 18. rok życia i mający prawo głosowania, mogą wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polska podzielona jest na 13 okręgów. Granice okręgów nie zawsze pokrywają się z granicami województw. Oto 13 okręgów obowiązujących podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024:

okręg 1.: województwo pomorskie;

okręg 2.: województwo kujawsko-pomorskie;

okręg 3.: województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie;

okręg 4.: część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński);

okręg 5.: część województwa mazowieckiego (pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4);

okręg 6.: województwo łódzkie;

okręg 7.: województwo wielkopolskie;

okręg 8.: województwo lubelskie;

okręg 9.: województwo podkarpackie;

okręg 10.: województwa małopolskie i świętokrzyskie;

okręg 11.: województwo śląskie;

okręg 12. województwa dolnośląskie i opolskie;

okręg 13. województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

W każdym okręgu zostaną powołane okręgowe komisje wyborcze, do których zostaną przydzieleni obywatele na podstawie miejsca zamieszkania - podobnie jak ma to miejsce podczas wyborów do polskiego parlamentu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 - jak głosować?

Procedura głosowania do PE nie różni się od tej obowiązującej podczas wyborów parlamentarnych. Po okazaniu dowodu osobistego we właściwej komisji wyborczej każdy obywatel uprawniony do głosowania otrzymuje kartę. Na niej widnieją nazwiska kandydatów startujących w danym okręgu. Aby głos był ważny, należy postawić X przy jednym nazwisku kandydata na europosła.

Kancelaria prezydenta RP, ogłaszając datę wyborów do Parlamentu Europejskiego, podała jednocześnie kalendarz wyborczy. Według niego każda partia polityczna może zgłaszać swoich kandydatów do 1 maja do godziny 16.00.