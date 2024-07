- Skrajnie prawicowe francuskie Zjednoczenie Narodowe (RN) Marine Le Pen dołącza do nowej, powołanej przez premiera Węgier Viktora Orbana frakcji w Parlamencie Europejskim (PE) Patrioci dla Europy - przekazała w poniedziałek rzeczniczka węgierskiego rządu Eszter Vitalyos.

Wcześniej informację tę przekazał eurodeputowany Fideszu Balazs Hidveghi, powołując się na słowa przewodniczącego RN Jordana Bardelli. - Tym samym liczba członków (państw, z których pochodzą eurodeputowani - przyp. red.) wzrosła do dziewięciu. Bruksela wreszcie usłyszy głos ludu - dodał Hidveghi.

Francja: Zjednoczenie Narodowe dołączy do sojuszu Patriotów dla Europy

Skrajnie prawicowa partia wbrew przewidywaniom znalazła się dopiero na trzecim miejscu w wyborach parlamentarnych we Francji, mimo że na początku czerwca zwyciężyła w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej europosłowie RN należeli w PE do grupy Tożsamość i Demokracja.