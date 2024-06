W poniedziałek rano Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nimi Koalicja Obywatelska zdobyła poparcie rzędu 37,06 proc. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,16 proc . Trzecie miejsce należy z kolei do Konfederacji , która zanotowała wynik 12,08 proc.

Wyniki wyborów europejskich 2024. Hołownia nie kryje niezadowolenia

" To nie jest wynik, z którego jestem zadowolony. W agresywnej, spolaryzowanej kampanii , w której liczyło się tylko to, która partia wygra, nie było miejsca na rozmowę o ludziach , o rozwiązaniach dla rozwoju Polski" - napisał w mediach społecznościowych. Wicemarszałek Sejmu dodał też, że "dlatego połowa wyborców z października została w domu". Zapowiedział też, że "wracają do pracy".

Wyniki PKW wyborów do PE. Fala komentarzy po wpisie Szymona Hołowni

"Panie Szymonie, oszczędźmy sobie hipokryzji" - dodał inny internauta. Stwierdził też, że albo zaczną prowadzić własną politykę, albo będzie to ich koniec. W gorzkich słowach na wpis marszałka Sejmu zareagowała również kolejna użytkowniczka. "Nie, Szymon. Zawiedliście, nie słuchaliście, poszliście inną drogą , z PSL, z którym więcej was dzieli, niż łączy" - napisała.

W słowach nie przebierali również politycy, a pierwsze nieprzychylne komentarze pojawiły się już w niedzielę wieczorem, kiedy opublikowano sondażowe wyniki exit poll. - Przecież Donald Tusk apelował o głosowanie na mniejszych koalicjantów. Zresztą marszałek Hołownia mówił, że zaraz zobaczymy, ile było tych głosów ratunkowych. No to żeśmy zobaczyli. No to się pan Szymon doczekał i zobaczył, że tych wyborców mieli tak naprawdę mniej niż sądzili - mówiła Interii minister edukacji Barbara Nowacka.