Izrael. Zachód apeluje w sprawie Strefy Gazy

Europejskie i amerykańskie kraje zobowiązały się do ścisłej współpracy , by wspierać swoich obywateli w regionie, zwłaszcza tych pragnących opuścić Strefę Gazy.

Przywódcy zgodzili się również na współpracę z kluczowymi partnerami na Bliskim Wschodzie, by " zapobiec rozprzestrzenianiu się konfliktu, zachować stabilność w tym regionie i doprowadzić do rozwiązania politycznego i trwałego pokoju".

Przy zapewnieniu wsparcia dla Izraela i uszanowania jego prawa do obrony, rządzący USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii wezwali władze w Tel Awiwie do "przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ochrony ludności cywilnej". Zobowiązali się do kontynuowania współpracy z partnerami regionalnymi w celu zapewnienia mieszkańcom Strefy Gazy "trwałego i bezpiecznego dostępu" do żywności, wody, opieki medycznej i innej pomocy humanitarnej.